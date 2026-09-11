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I "fratelli" di Cacciamani: passato comune ma futuro diverso tra loro

Il Torino nella giornata di ieri ha blindato Alessio Cacciamani, rinnovandogli il contratto fino al 2031. Dopo i trascorsi dell'ultimo mese abbondante è arrivata la buona notizia per i tifosi granata, che durante l'estate si sono opposti ad una sua eventuale partenza, facendo partire il coro "Cacciamani non si vende" durante l'amichevole contro il Vado del 5 agosto 2026. Ma l'esterno di Jesi è solo un altro caso di giocatore proveniente dal vivaio del Torino che viene rinnovato. Nelle altre casistiche che si andranno ad analizzare in questo articolo ci sono calciatori che hanno come denominatore comune la crescita nelle giovanili di marca granata e che il rinnovo in prima squadra ha portato a prendere strade diverse. C'è chi è partito e molto probabilmente non tornerà, chi è andato via ma potrebbe tornare presto alla base, chi è stato sul piede di partenza e alla fine è rimasto e chi si è unito alla prima squadra senza rientrare per ora in dinamiche di mercato, ma allo stesso tempo non riuscendo al momento a ritagliarsi molto spazio.

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