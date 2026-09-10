L'incubo di perderlo in estate si è trasformato per ora nel desiderio dei tifosi granata: Alessio Cacciamani ha rinnovato il suo contratto con il Torino, firmando un accordo fino al 2031. Una notizia importante che può rincuorare i sostenitori del Toro e che allontana le voci su una possibile partenza dell'esterno classe 2007. E' vero non assicura la permanenza del giocatore fino a tale data, ma può far respirare gli estimatori del gioiello di casa granata, dopo le indiscrezioni una Roma intenzionata a fare sul serio per prenderselo. Fuorviando dall'aspetto della tifoseria, il rinnovo di uno dei beniamini del nuovo corso del Toro è una mossa strategica importante per la società granata, che si cautela sia in campo sportivo, che in quello economico. Sono infatti due le motivazioni principali che valorizzano la decisione di rinnovarlo.

Dall'averlo blindato ad aver il coltello dalla parte del manico in un'eventuale trattativa: la perfezione di Cacciamani-2031

Rinnovando l'accordo per cinque anni il Torino ha blindato il proprio giocatore, mandando un messaggio chiaro a tutte le pretendenti: la nostra prima volontà è trattenerlo. Poi si sa che le logiche del mercato sono imprevedibili e che il Toro a volte ha venduto anche giocatori a cui non avrebbe voluto rinunciare, leggasi Njie. Ciò che è certo è la possibilità di non pensare per un po' alla situazione contrattuale del ragazzo, potendo contare, almeno sulla carta, su di lui per le prossime cinque annate. Simbolo di un legame tra calciatore e società (e allenatore) e di un'intenzione, ad oggi, congiunta di proseguire insieme. Inoltre, c'è un altro aspetto da tenere in considerazione qualora i granata si sedessero ad un tavolo per trattare la cessione del proprio numero 77. La società di Urbano Cairo potrebbe tenere il pugno duro nella richiesta economica per l'esterno di Jesi, avendo l'opportunità di calcare la mano, grazie ad un accordo quinquennale. L'unione tra Cacciamani e il Torino si conferma quindi perfetta: da una parte i granata hanno programmato una parte del loro avvenire, almeno per quanto riguarda il futuro dell'out di sinistra; dall'altra si sono riservati la possibilità di cadere in piedi qualora scegliessero di cedere e vendere il classe 2007.