In maniera inaspettata il destino descrive perfettamente il presente di Belghali: il significato reale e quello angelico
Culto - quella poetica punizione di Sala nel derby del '72
C'è qualcosa di molto romantico in quello che ha fatto Rafik Belghali. Volendo parlare del suo passato, delle strade, dei parchi e dei ruscelli che l'hanno cresciuto, l'esterno algerino ha lasciato un messaggio che, in realtà, descrive al meglio anche il suo presente e quello che potrebbe essere il suo futuro. Esordio di livello per l'ex Verona che, appena arrivato, ha già sfornato un assist per il gol di Adams che ha sancito in maniera definitiva la prima vittoria dei granata. E il messaggio lasciato serve per non dimenticare il punto di partenza. Ma forse anche per indicare la retta via...
Belghali, il richiamo ai luoghi che l'hanno cresciuto
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Il numero angelico: un segno del destinoIn un classico richiamo ai luoghi che l'hanno cresciuto, Rafik Belghali ha spiegato con un numero anche la sua situazione presente. 3945, infatti, fa parte di quella categoria di numeri detti "angelici". I significati sono diversi, l'uno dall'altro. Il 3945, però, ha una spiegazione ben precisa: è il numero utilizzato in caso di cambiamenti radicali di vita, nel tentativo di incanalare tutte le energie, i talenti e le possibilità nella direzione giusta. È il simbolo che vuole spingere a sfruttare tutte le energie per ottenere la miglior produttività e il miglior risultato da una situazione nuova, un cambiamento. Sembra perfetto per la nuova esperienza in cui si è lanciato Rafik Belghali: quella con la maglia granata.
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