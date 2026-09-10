C'è qualcosa di molto romantico in quello che ha fatto Rafik Belghali. Volendo parlare del suo passato, delle strade, dei parchi e dei ruscelli che l'hanno cresciuto, l'esterno algerino ha lasciato un messaggio che, in realtà, descrive al meglio anche il suo presente e quello che potrebbe essere il suo futuro. Esordio di livello per l'ex Verona che, appena arrivato, ha già sfornato un assist per il gol di Adams che ha sancito in maniera definitiva la prima vittoria dei granata. E il messaggio lasciato serve per non dimenticare il punto di partenza. Ma forse anche per indicare la retta via...

Belghali, il richiamo ai luoghi che l'hanno cresciuto

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Il numero angelico: un segno del destino

"First 3 points in the pocket", il messaggio in esultanza espresso da "#RB17", che anche(l'altro è il suo storico numero in Olanda) ara la fascia destra e lascia un assist prezioso per il Torino.. La puntina di geolocalizzazione lascia poco spazio all'immaginazione: Belghali ricorda i luoghi che l'hanno cresciuto. L'esterno classe 2003, infatti, ha scelto la nazionalità dei genitori da portare addosso nelle soste dai club, quella algerina, ma è in realtà nato e cresciuto in Belgio. Nato a Lovanio, nel Brabante Fiammingo, è la regione del Limburgo che l'ha cresciuto. In particolare,: le strade l'hanno cresciuto,. E in quelle zone c'è il club che l'ha accompagnato dalle giovanili all'esordio tra i professionisti:. Ecco il perché del richiamo al 3945, codice postale della città di Ham.In un classico richiamo ai luoghi che l'hanno cresciuto, Rafik Belghali ha spiegato con un numero anche la sua situazione presente.. I significati sono diversi, l'uno dall'altro. Il 3945, però, ha una spiegazione ben precisa:, nel tentativo di incanalare tutte le energie, i talenti e le possibilità nella direzione giusta.. Sembra perfetto per la nuova esperienza in cui si è lanciato Rafik Belghali: quella con la maglia granata.