"In Italia non si punta sui giovani" è una massima purtroppo veritiera, sentita e risentita, anche se forse non abbastanza. Per questo non si può non apprezzare qualsiasi tentativo di invertire la rotta: "Mi sarebbe piaciuto fare un calcio diverso cercando di lavorare sui giovani e un allenatore che ha dimostrato di avere idee importanti, di nuova generazione. Ignazio è partito dai giovani ed è importantissimo", ha dichiarato il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, nella conferenza stampa di presentazione di Ignazio Abate. Il rinnovo di Alessio Cacciamani, talento classe 2007, fino al 2031 non fa che alimentare questa narrativa secondo la quale il club granata starebbe effettivamente cercando di intraprendere un percorso improntato sui giovani. E i dati la confermano.

Abate sul podio: il suo è il secondo Torino più giovane (per ora)

La classifica delle squadre più giovani del Torino

Analizzando l'età media di tutte le formazioni del Torino nel terzo millennio, ci si accorge subito del grande lavoro che sta conducendo Ignazio Abate. I dati che trovate nella tabella qui sotto sono riportati da Transfermarkt e analizzano l'età media delle varie formazioni schierate dagli allenatori nel corso della stagione. "Età media in campo" è il dato analizzato e questo fa capire come per Abate sia una statistica in evoluzione, essendo ancora a settembre. La media di quanto visto finora, però, colloca il Torino di Abate al secondo posto tra tutte le formazioni (medie) schierate nelle varie stagioni a partire dalla 2000/2001 dal Torino.. Un confronto impari, però, rispetto a tante altre formazioni dal 2000 in poi, alcune con un'età media addirittura superiore ai 29 anni. Il rinnovo quinquennale di Cacciamani è la copertina di un Torino che vuole davvero costruire un progetto giovane.