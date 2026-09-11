Prima vittoria arrivata per il Torino che adesso deve trovare le proprie certezze. In tutti i reparti ma, forse, soprattutto in attacco. Contro la Roma una partita complicata in cui i granata proveranno comunque non dimenticare il proprio gioco. Come la scorsa giornata, e come sarà per tutto il campionato, noi di Toro News vi diamo consigli su chi schierare al Fantacalcio. Nella gara che vedrà sfidarsi Toro e Roma a partire dalle 18:30 di lunedì, scopriamo qual è il giocatore da schierare assolutamente tra le fila dei granata grazie ai consigli di Antonio Giordano, giornalista e pagellista di Fantacalcio.it.

Fantacalcio, la certezza di giornata: chi schierare del Torino

Aveva sorpreso la scelta di Abate di tenere fuori Simeone. In realtà, Adams ha svolto molto bene i suoi compiti. Anzi, meglio di quanto non abbia fatto l'argentino nelle partite precedenti. Lo scozzese per la quarta giornata, contro la Roma, non è certo della titolarità, ma sarà certamente della partita. Con il gol che ha permesso agli uomini di Abate di trovare la prima vittoria in Serie A, ora Ché Adams vuole dare continuità al buon momento di forma. Per il fantacalcio è quindi, secondo Antonio Giordano di Fantacalcio.it, il giocatore a cui affidarsi tra le fila del Torino.