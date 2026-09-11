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Metà squadra in scadenza di contratto, questa è la situazione attuale in casa Torino. Esclusi i giocatori arrivati questa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, sono ben sette i giocatori che vedono il termine naturale del loro legame con il club granata. Come detto, più della metà dell'undici titolare e tra questi ci sono anche nomi di spicco, vere e proprie pedine del Torino di Ignazio Abate.

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