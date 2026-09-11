Saul Coco vede la Roma. Uscito al 39' contro la Fiorentina, il difensore potrebbe comunque essere a disposizione per il match di lunedì alle 18.30 contro i giallorossi. Per Abate un sospiro di sollievo dal punto di vista numerico. Ma in quanto a gerarchie come siamo messi? Per quanto visto nelle prime giornate di campionato Coco non rientra nel terzetto più affidabile a disposizione del Torino. A Firenze Ismajli da subentrato ha fatto molto meglio di Coco. Prima dell'uscita dal campo era stato proprio l'ex Las Palmas a perdere un duello sulla carta deleterio con Pellegrino spianando la strada alla più grande occasione da rete della viola nel primo tempo.

Tre difese diverse in tre giornate: contro la Roma chi?

, sintomo che la quadra non è ancora stata trovata. A Firenze Comuzzo ha agito a sinistra, Comert a destra e Coco per 39 minuti al centro (poi è subentrato Ismajli). Contro il Sassuolo Comuzzo e Comert agivano invertiti, contro il Milan il titolare era stato Ismajli. In altre parole: non è stato ancora trovato un assetto chiaro e definitivo. Il possibile rientro di Coco per la Roma permetterebbe ad Abate di poter compiere ancora una volta una scelta su chi schierare.: buone giocate alternate a clamorosi vuoti di sceneggiatura. Proprio per tale ragione per quanto sommariamente visto nelle prime settimane di stagione Coco appare meno convincente di Comert, Ismajli e Comuzzo. Per questo la sua possibile disponibilità contro la Roma potrebbe essere funzionale più dal punto di vista numerico che dal punto di vista della vera e propria scelta da compiere sul terzetto titolare.