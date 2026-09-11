"Granata inside", prosegue il format del Torino sul proprio canale YouTube. L'ultimo episodio "Rialzarsi e COMBATTERE: cosa significa fare spogliatoio | GRANATA INSIDE EPISODIO 8" mette al centro un volto nuovo del Torino di Ignazio Abate, Nicolò Fortini. L'esterno granata, fresco di arrivo dalla Fiorentina, è stato lanciato dal tecnico già a Sassuolo e confermato proprio nel match del Franchi contro i toscani. Una gara intensa per il giocatore, che aveva vestito fino a poche settimane prima la divisa viola, squadra in cui è cresciuto.

Telefono in mano e sguardo sullo schermo, l'ex Fiorentina ha raccontato le sue sensazioni sulla partita. E l'occhio non poteva che capitare proprio sul primo episodio chiave della sfida, il salvataggio sulla linea al 2' di gioco sull'ex compagno di squadra Alieu Njie. "È stato un bel rischio. Con il mister abbiamo lavorato tanto in settimana sull'essere compatti e lo siamo stati. Abbiamo fatto una grande partita, siamo stati molto ordinati. In quella situazione c'è poco da dire, ho visto Perri uscire e mi sono buttato sulla linea. Mi sono mosso prima per anticipare, il resto l'avete visto. L'esultanza tutti assieme è stata bellissima, preferisco salvare un gol così che una rete, al 100%".

Il calcio è anche emozione, sentimenti contrastanti. Quelli che ha provato Fortini in quella che è stata la sua casa per tanti anni. "Da quando sono arrivato a Firenze, entrato allo stadio, non essere andato nello spogliatoio e non aver indossato la maglia della Fiorentina...sono state delle emozioni molto forti".