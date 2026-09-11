In casa Torino avevano destato preoccupazione le condizioni di Cesare Casadei e Saul Coco. Il primo aveva giocato da titolare contro la Carrarese nell'esordio stagionale in Coppa Italia e contro il Milan nella prima giornata di Serie A. Tuttavia, era rimasto ai box contro Sassuolo e Fiorentina per un problema fisico. Discorso diverso per il difensore, titolare in tutte le gare del Torino in questo avvio di stagione, ma costretto a lasciare anzitempo il campo nella trasferta di Firenze contro la Fiorentina, precisamente al 40'. Le ultime novità lasciano ben sperare.

Torino, Casadei tornerà col Bologna. Speranza Coco

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - AUGUST 29: Pietro Comuzzo of Torino celebrates scoring his team’s first goal with teammate Saul Coco of Torino during the Serie A match between US Sassuolo and Torino FC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on August 29, 2026 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Le ultime novità dal Filadelfia sono assolutamente positive. Il centrocampista salterà ancora la sfida di lunedì sera contro la Roma di Gian Piero Gasperini, ma potrebbe essere già convocato per la trasferta di Bologna contro i rossoblù di Domenico Tedesco (ultima partita prima della sosta per le Nazionali). Per quanto riguarda Coco, filtra più ottimismo per vederlo nella lista dei convocati per la sfida contro la Roma. Resta comunque molto quotato l'utilizzo dall'inizio di Ismajli.