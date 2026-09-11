Vanoli ce l'ha fatta ancora: potrebbe davvero aver risollevato la Fiorentina. Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, l'ultima contro il Torino, per la formazione viola è arrivata la prima vittoria in campionato. Gli uomini dell'ex allenatore granata hanno dapprima subito il vantaggio del Venezia con la rete di Akor Adams. Quindi, si sono subito sollevati: dopo sette minuti la Fiorentina era già in vantaggio grazie alla doppietta di Mastantuono. Nel secondo tempo si è unito alla festa anche Pellegrino, completando il risultato la tripletta a firma del talento argentino di proprietà del Real Madrid. Il gol di Hainaut all'84 ha completato il risultato definitivo sul 2-4. Vediamo come cambiano gli equilibri nella classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì sera.

Serie A, la classifica: Fiorentina non più a zero punti. Venezia...

Cambia tutto per la Fiorentina che con questa vittoria toglie la polvere e prende tre punti fondamentali per cominciare, ufficialmente, la propria stagione. Viola che salgono, dunque, a quota tre punti insieme a Napoli, Torino e Lecce. Il Venezia, invece, diventa momentaneamente l'unica squadra a zero punti dopo quattro giornate: con lo stesso punteggio anche il Genoa, atteso dal Frosinone sul campo del Ferraris a partire dalle 15:00 di sabato 12 settembre.