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La valutazione

Abbiamo aspettato qualche giorno prima di esprimere la nostra valutazione complessiva sulla sessione estiva di calciomercato del Torino. Ci siamo riservati di osservare quanto accaduto con Ricardo Rodriguez (preso da svincolato) e con Tino Anjorin e Alberto Paleari (ceduti rispettivamente in Turchia e a Cipro sul finire della scorsa settimana). Il calciomercato del Torino ha avuto una coda piuttosto lunga e meritava di essere analizzato a bocce ferme e con tutti gli elementi sul tavolo. Per valutare l'operato del direttore sportivo Gianluca Petrachi e più in generale della società presieduta da Urbano Cairo si è deciso di prendere in considerazione tre voci: una relativa agli acquisti, una relativa alle cessioni e un'ultima relativa alle tempistiche. La media delle tre voci porta al voto finale che si è deciso di attribuire al lavoro granata.

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