"Ritorno di fiamma per Mandragora. Njie via dal mercato". L’edizione odierna de La Stampa fa il punto sulle grandi manovre a centrocampo del Torino tra cessioni ed entrate. I granata salutano Ivan Ilic, trasferito al Lecce in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni dopo il rinnovo: "Il Torino saluta il primo esubero illustre, trovando una soluzione per provare a chiudere un'avventura pagata a caro prezzo. Ilic è il secondo giocatore più costoso nei 21 anni della presidenza Cairo, ma la storia ha certificato il flop di un talento che non è mai riuscito a incidere". L'uscita del serbo libera risorse per il ds Petrachi, intenzionato a regalare a mister Abate un gradito ritorno di fiamma come Rolando Mandragora: "La Fiorentina chiede 8 milioni di euro per cedere l'ex capitano, ma il Torino può puntare sulla mozione degli affetti dopo quelle 40 partite che hanno lasciato un segno. Sulle sue tracce ci sono anche Atalanta e Genoa, mentre le alternative restano Cajuste e Pierret". Il quotidiano accende poi i riflettori sul futuro di Alieu Njie, protagonista assoluto nell'esordio contro il Milan con venti minuti da applausi: "Venderlo o tenerlo? Più che amletico, il dilemma è granata dopo aver visto quei 20 minuti. Una prestazione che ha riacceso le voci di mercato, con Salisburgo e Crystal Palace che da settimane lo corteggiano. Finora il Toro ha respinto le proposte fissando il prezzo a 20 milioni, ma serve una plusvalenza". Tuttavia, l'intenzione della società sembra essere quella di trattenere il gioiello svedese per consegnarlo definitivamente alle cure di Abate, che punta a coccolarselo per alzare il livello del reparto offensivo: "Njie ha grandi qualità e ampi margini, per noi è importante" lo promuove il tecnico. "L'obiettivo ora è affiancargli Sebastiano Esposito e confermare i giovani di talento".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

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