"Decisivo il gol del centrocampista, come le giocate del difensore e dell'esterno. Toro, non solo Mandragora: anche Comuzzo e Fortini si prendono la rivincita di ex". L'edizione odierna de La Stampa analizza il trionfo dei granata al Franchi di Firenze, una vittoria fondamentale che può segnare il punto di svolta dopo un avvio di stagione condizionato dalle due sconfitte iniziali e dall'eliminazione in Coppa Italia. Un successo liberatorio per la squadra di mister Ignazio Abate, vissuto tra l'abbraccio dei calciatori sfiniti al termine dei novanta minuti e la festa sotto il settore ospiti con il centinaio di tifosi al seguito. Il quotidiano evidenzia la grande reazione del gruppo dopo il momento di difficoltà a inizio ripresa per l'incertezza del portiere Perri: "La scintilla è scattata proprio dopo l'errore dell'estremo difensore brasiliano, quando i compagni sono andati subito a spronarlo e a dimostrargli vicinanza. Una prova di maturità e coesione che soddisfa lo stesso Abate, al suo primo successo da allenatore in Serie A, felice di aver visto emergere lo spirito di squadra e l'anima del gruppo in un momento delicato". Spazio poi ai singoli protagonisti e ai debutti della giornata, a partire dalle note positive arrivate dai nuovi innesti: "I contributi di Bragança, Patterson e Belghali – autore dell'assist decisivo per il 2-1 firmato da Adams – si sono rivelati preziosi per completare la rimonta. Abate si gode l'impatto dei sei acquisti arrivati nell'ultima finestra di mercato, sottolineando come la qualità dei singoli stia alzando il livello complessivo del gioco". Un capitolo a parte è dedicato al bilancio e alla rivincita dei tanti ex viola in campo, a partire dai giovani Fortini e Comuzzo fino al grande protagonista del match: "Mandragora si è preso la scena con la rete del momentaneo pareggio senza esultare per rispetto nei confronti della sua ex squadra. Se il centrocampista è ormai interamente di proprietà granata dopo il colpo last minute, per i riscatti di Fortini e Comuzzo si parlerà a fine stagione. Intanto il presente sorride al Torino, capace di regolare i conti con il passato e di guardare con ritrovato entusiasmo al prosieguo del campionato".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.