"Carbura piano e spesso deve cambiare il proprio percorso, ma alla fine il Toro con il suo motore diesel raggiunge la meta". Così celebra la prima vittoria interna del Toro l'edizione odierna de La Stampa. I granata superano l'Udinese nonostante un primo tempo, in cui spesso si sono trovati in difficoltà. Il vantaggio di Bragança, tra i migliori in campo secondo il quotidiano, al 36' è durato pochissimo, con Ekkelenkamp che ha pareggiato subito al 43'. "Nel secondo tempo il Toro ha avuto il merito di creare di più, crederci sempre e soprattutto ritrovare il giusto assetto con il 3-5-2 dopo l'iniziale 4-4-2 che ha portato pochi benefici. Gli ingressi di Vlasic, Ilkhan e Kulenovic sono stati determinanti". La differenza, tuttavia, l'ha fatta l'errore in uscita di Okoye, che ha regalato la gioia del gol, la seconda consecutiva a Sandro Kulenovic al 67'. "Per Abate, poi, questo - conclude La Stampa - è un pieno di fiducia per il suo Toro diesel: e con quel che costa, vale davvero oro".

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