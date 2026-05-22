Le dichiarazioni di Graziani e Cauet e un possibile ritorno di Ventura in società: queste le principali tematiche relative al mondo granata sui quotidiani odierni.

Sulle colonne del Corriere Torino c'è un articolo dedicato a Ciccio Graziani: "Al Fila sono a casa". Il "Gemello del Gol" ha fatto visita al Filadelfia in vista della sentita sfida di domenica sera: "Ho preso un caffè con mister D'Aversa e ho chiesto ai ragazzi di vincere il derby e regalarci una domenica fantastica". Spazio anche per le parole di Cairo, che ha compiuto ieri 69 anni, ai microfoni di "Un giorno da pecora" su Radio Rai: "Una vittoria contro la Juve? Il miglior regalo di compleanno".

Tra le pagine de La Stampa si può trovare un'intervista a Benoit Cauet. L'ex centrocampista granata ricorda ancora i due pareggi per 3-3 e 2-2 nella stagione 2001-2002, dove il Toro, nonostante fosse appena tornato in Serie A, ha tenuto testa alla Juve, e sprona gli uomini di D'Aversa a una prova di carattere, indicando in Antonino Asta l'uomo che presterebbe volentieri a questo Torino per la stracittadina di domenica. "Domenica stracittadina pesante, serve orgoglio. Eravamo una famiglia: io e Mazzola, un rapporto speciale. Quegli allenamenti con il muro" - dichiara il francese rivivendo il suo excursus in granata.

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Tuttosport oggi dedica ampio spazio all'interesse di Petrachi nel riportare in società Gian Piero Ventura in un ruolo "alla Ranieri", con l'ex tecnico rimasto in buoni rapporti anche con Cairo. L'ex ct della Nazionale è passato diverse volte al Filadelfia nelle ultime settimane per seguire gli allenamenti del Toro e il ds granata vorrebbe ricreare la coppia del suo primo ciclo al Torino. Il giornale torinese tratta poi dell'allenamento a porte aperte al Filadelfia previsto per la mattina di sabato 23 maggio e si sofferma sulle condizioni di Marianucci, che per ora non sembra riuscire a recuperare per l'ultimo appuntamento stagionale del Toro. Inoltre, si possono trovare le parole di Ciccio Graziani, che afferma il desiderio di Cairo di vendere il Torino: "Ho parlato più volte con il presidente, mi ripete che questa contestazione penalizza lui e la squadra. Così non si può andare avanti a lungo". Prosegue il Campione d'Italia '76 con la maglia granata: "Però mi ha anche detto che non ci sono acquirenti. I tifosi hanno ragione a chiedere di più, ma tornino a riempire sempre lo stadio".

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un focus sui rientri di Gineitis e Ismajli, rispettivamente da squalifica e infortunio e sulla crescita di Pedersen, descrivendoli come tre uomini in più per il Toro in vista del derby della Mole. "La fame di Gineitis, Ismajli e Pedersen. Così il Toro carica" - titola la Rosea. In un riquadro il quotidiano del gruppo Rcs riporta poi altre dichiarazioni di Ciccio Graziani. L'ex attaccante granata ha parlato con il cuore alla squadra di D'Aversa e invoca unione di intenti: "Squadra e tifosi, è l'ora dell'unità". Infine, c'è spazio per un articolo sugli ospiti del compleanno di Urbano Cairo nel centro di Milano.