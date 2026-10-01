"Bragança: prove di convivenza con Casadei. Il portoghese e l'italiano finora non hanno mai giocato insieme: Abate li prova uno al fianco dell'altro". L'edizione odierna di Tuttosport apre con le manovre tattiche di Ignazio Abate al Filadelfia. Approfittando della sosta, il tecnico granata sta testando la coesistenza tra il talento dell'ex Sporting e la fisicità di Casadei. I due non sono mai stati schierati contemporaneamente e la loro intesa potrebbe rappresentare la vera svolta per il centrocampo. Ampio spazio dedicato anche alla questione calci piazzati e al mercato granata: "Toro, incubo punizioni. Rodriguez: ci penso io. Ricardo segna con la Svizzera direttamente da calcio piazzato e lancia un messaggio ad Abate: l'ultimo gol da fermo fu di Ljajic al Genoa nel 2017". Sul fronte offensivo, invece, spunta un nuovo profilo per il futuro: "Mikolajewski osservato speciale in Polonia. Se il ginocchio continuerà a creare problemi a Zapata, a gennaio potrà arrivare un nuovo attaccante: il polacco è un obiettivo". Tra gli altri argomenti di giornata, si segnala la crescita al Filadelfia dell'esterno Belghali e il gol su punizione del giovane Sergiu Perciun con la Moldavia. In cronaca cittadina spicca infine il pugno duro delle forze dell'ordine: "Stangata: fumogeni in Maratona, otto Daspo per la tifoseria granata".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.