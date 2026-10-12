"C’è (abbastanza) tutto da migliorare e non è un’opinione, anche se ovviamente è opinabile il concetto di preoccupazione". È questa la riflessione di Tuttosport sul momento del Torino, che torna in campo questa sera contro l’Udinese dopo 23 giorni dall’ultima partita. Il quotidiano sottolinea come la squadra granata sia chiamata a dare risposte, dopo un avvio di stagione complicato e una classifica che richiede un cambio di passo. "Il calendario tra agosto e settembre non era morbido", evidenzia il giornale, ricordando le difficoltà incontrate dal Toro nelle prime giornate. Ora, però, servirà trasformare le prossime sei partite in un’occasione per migliorare la classifica e consolidare la posizione di Ignazio Abate, che ha bisogno di risultati per dare continuità al proprio progetto. Nelle prossime sei gare i granata affronteranno quattro sfide in casa, a cominciare da quella di oggi contro l’Udinese. Poi Parma, Monza, Como, Frosinone e Lecce: "un calendario che offre al Torino l’opportunità di rilanciarsi, ma che richiede risposte immediate, sia sul piano dei risultati sia su quello del gioco".

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