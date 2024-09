Tuttosport: “Il flop secondo Vanoli”

Nell'edizione odierna di Tuttosport si parla della prestazione di ieri dei granata: "Bel Lecce. Toro vuoto e zero tiri. Gotti, tattica perfetta: granata impantanati e senza squilli. Cairo di nuovo assente e contestato. Vanja salva il pari. Mai un cambio di ritmo, fasce senza spinta, Ilic abulico. Masina sempre in affanno, gira a vuoto, Pedersen fallisce la prima chance. Vojvoda e Coco out, è ansia per Verona. A preoccupare è soprattuto il kosovaro, oggi si scopriranno meglio le entità degli infortuni."