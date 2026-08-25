"Adams, gol e cessione? Vedremo". L’edizione odierna di Tuttosport si concentra sulle roventi manovre di mercato in casa Torino, tra possibili addii illustri e la ferma linea del tecnico Ignazio Abate. In primo piano c'è il futuro di Ché Adams, autore di un bellissimo gol contro il Milan ma in scadenza a fine campionato: "La girata al volo è stata una vera prodezza, ma lo scozzese non è affatto certo di restare a Torino: "Nei prossimi giorni decideremo il mio futuro. Il Toro è sicuramente una grande squadra". Su di lui si sono inseriti l'Hull City ed il Cagliari, con la società granata disposta a valutare offerte da 10 milioni di euro per evitare di perderlo a parametro zero". Allo stesso tempo, l'allenatore granata Ignazio Abate alza la voce e chiede immediati rinforzi per completare la rosa, blindando i giovani di talento: "Mi aspetto più rinforzi dal mercato, sarà una settimana molto importante. In certi ruoli siamo pochi e dobbiamo assolutamente alzare la qualità" ha spiegato Abate, che vorrebbe tenere Alieu Njie. Intanto si sblocca l'uscita di Ilic, ceduto in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni al Lecce previo prolungamento del contratto, mentre per la mediana continuano i contatti per la pista Bragança e per lo svedese Cajuste". Infine, il quotidiano fa il punto sulla Primavera e sul ritrovo al Filadelfia per gli allenamenti in vista dei prossimi impegni: "Sconfitta amara per la Primavera di Baldini, beffata 3-2 al 93' dal Milan al Vismara dopo le reti di Tonica e Ferraris. Intanto al Filadelfia Zapata lavora intensamente per essere al top in vista della gara con il Sassuolo, mentre Pellegri e Anjorin proseguono nel loro programma di allenamento differenziato".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

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