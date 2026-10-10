L'edizione odierna di Tuttosport analizza il momento di Lucas Perri. Dopo un avvio complicato con gli errori contro Fiorentina e Roma, il portiere brasiliano ha lavorato assiduamente sulla sua condizione psicofisica durante la sosta. "E adesso è descritto in ottima condizione da chi vive il Filadelfia: una bella persona e non solo un ottimo portiere, ripetono un po' tutti". Nelle prime gare in maglia granata, nonostante gli errori, ha anche sfoderato parate degne di nota, facendo intravedere le sue doti tra i pali. Ma proprio durante queste tre settimane ha chiesto e ottenuto di potersi allenare al Filadelfia anche nei giorni di riposo per migliorare più velocemente la sua condizione. "Lunedì contro l'Udinese - conclude Tuttosport - anche la crescita di Perri e la sua riscossa possono rivelarsi un aspetto determinante"

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