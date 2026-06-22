L'edizione odierna del Tuttosport si concentra sul mercato granata e sulle richieste di Ignazio Abate al Ds Gianluca Petrachi. "Emergono nuovi retroscena sui piani di mercato, il ds granata cerca un titolare tra i pali, due difensori centrali, due esterni e due centrocampisti. Ma prima deve vendere". I nomi in orbita Toro sono quelli del croato Jakic come mediano e del difensore Erlic. Per la porta Ravaglia avrebbe scavalcato Falcone nelle preferenze di Petrachi e Abate: "Il nuovo allenatore preferirebbe un portiere maggiormente specializzato anche nel gioco coi piedi, più preciso nei fraseggi e nei rilanci. Falcone non risponde a queste caratteristiche e nemmeno Montipò del Verona. Petrachi in compenso ha aperto una trattativa per Ravaglia". "Nell'attesa Cairo e Petrachi - scrive il quotidiano - ritengono Vlasic e Simeone due punti di riferimento fondamentali, in aggiunta a Zapata, con il quale si stanno conducendo trattative per prolungare il suo contratto fino al 2028".

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