Tuttosport: “Schuurs e l’intervento su Orsolini che salva i tre punti”

"Scivola, gonfia il petto e blinda la vittoria - si legge su Tuttosport - . Ancora una volta al posto giusto, Perr Schuurs, al centro del Toro. Con quella faccia da bravo ragazzo che dà sicurezza ai compagni e a Ivan Juric, e che fa paura agli attaccanti avversari. Se Karamoh è la sorpresa del 2023 del Torino, Schuurs è una certezza da mesi. Il difensore che serviva per sostituire Bremer, non solo tatticamente. L’olandese svetta, anticipa e si fa rispettare nella sua area di rigore: poca attenzione allo stile e tanta concretezza per guidare un reparto ben completato dai vari Djidji, Buongiorno e Rodriguez. E quando c’è da soffrire, Schuurs sfodera il carisma acquisito in maniera quasi naturale nel settore giovanile dell’Ajax, anche a costo di prendersi qualche rischio. Un difensore così dà sicurezza al reparto e solidità a una squadra che ha nell’intensità il suo marchio di fabbrica".