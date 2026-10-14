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Il Toro si rimodella più volte contro l'Udinese, cambiando modulo, passando dal 4-4-2 dell'inizio al 3-5-2 della fine, servendosi dei cambi. "Abate vuole una formazione che non sia etichettabile in un modulo" scrive Tuttosport: "Sarà un Toro a due volti". Il quotidiano approfondisce anche sui singoli interpreti, titolando: "Kulenovic, sono numeri da Simeone" e facendo il punto sulla situazione di Ilkhan, anche lui entrato bene a gara in corso, ma poi uscito per un problema agli adduttori. Oggi ci saranno i primi esami, mentre per il resto della squadra sarà un giorno di riposo.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.
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