Le ultime novità di calciomercato per quanto riguarda alcune delle squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A
Culto di Francesco Bugnone: "Torino - Como, 25 Agosto 1997" (VIDEO)
Calciomercato Serie A
La sessione estiva di calciomercato della Serie A è entrata nella fase più calda. Una giornata ricca di colpi di scena per la massima serie italiana. Tra grandi rifiuti, nuovi innesti e cifre altisonanti per rinforzare le formazioni, ecco il quadro delle ultime ore che inizia a delineare scenari caldissimi. Il punto della giornata di oggi, giovedì 20 agosto, sul mercato italiano, tra cessioni, acquisti, ritorni e addii.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
La Societa
Crolla il brand del Torino: meno 16%. Ecco la classifica
Interviste
Carlo Nesti a TN: "Cairo ha detto tante bugie. Gliel'ho fatto presente ma..."
Toro
Toro, restyling sulla fascia destra: Fortini prende il posto di Dembele
Toro
Ismajli, da leader della difesa a possibile alternativa: i rischi del leone in gabbia
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti