Novità in casa Torino. Il club ha annunciato il rinnovo di contratto del centrocampista Tommaso Di Marco sino al 30 giugno 2028. Il giocatore è stato ceduto al Catania in prestito con opzione per il riscatto a titolo definitivo. Il giocatore era uno degli elementi in rosa in esubero. Di seguito il comunicato del club granata.

Il comunicato del club

ORBASSANO, ITALY - FEBRUARY 21: Tommaso Gabellini celebrates with Francesco Dell'Aquila and Marco Dalla Vecchia after scoring Torino first goal during the Coppa Italia Primavera match between Torino U19 and Lazio U19 at Valentino Mazzola sport centre in Orbassano, Italy. Photo: Nderim Kaceli

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Di Marco sino al 30 giugno 2028. Successivamente, il Club ha ceduto al Catania Football Club, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Tommaso con un affettuoso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".