Sono 25 i giocatori convocati da Ignazio Abate per la gara odierna contro il Como di Fabregas, in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. I granata sono reduci da tre vittorie consecutive e cercheranno la quarta, un altro tabù. Dall'altra parte il Como si presenta in gran forma dopo la vittoria contro il Sassuolo per 2-0, i comaschi hanno 17 punti in classifica e vogliono conquistarne altri per continuare a sognare. Per quanto riguarda i convocati da Ignazio Abate: Fortini, ai box per lombalgia; assente anche Rodriguez, a cui è stata diagnosticata una lesione tendinea di basso grado ai muscoli flessori della coscia sinistra. A questi si è aggiunto Mandragora per i problemi all'adduttore rimediati nell'ultima sfida con il Monza

I convocati per il match contro il Monza

Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.

Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Cömert, Comuzzo, Ismajli, Patterson.

Centrocampisti: Braganca, Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Ilkhan, Gineitis, Oristanio.

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata.