"Ho fatto investimenti e tenuto chi era richiesto": parla Urbano Cairo (VIDEO)

In apertura Tuttosport scrive così: "Toro-Chè si tratta il rinnovo". Il quotidiano sportivo riporta i contatti tra Petrachi e l'entourage del giocatore. Il direttore sportivo granata vorrebbe trattenere lo scozzese a Torino, ma l'ex Southampton ha un contratto in scadenza a fine stagione e già a gennaio potrebbe accordarsi con altri club per andare via a parametro zero. L'operazione, che Tuttosport chiama "Anti-fuga", prevede un nuovo contratto per Adams da ben due milioni più bonus a completare, si attende una risposta della controparte. Si torna poi anche al campo perché per il quotidiano Cacciamani non ce la farà contro il Frosinone alle prese con un problema alla spalla, sulla fascia sinistra allora è via al ballottaggio tra Patterson e Aboukhlal per un posto da titolare qualora davvero il classe 2007 dovesse dare forfait.