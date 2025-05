Serie A, da Vanoli a Palladino: quanti allenatori saltano dopo un solo anno

Conte, Zanetti, Baroni e Vieira: la lista degli allenatori di Serie A con il destino in bilico è molto lunga

Federico De Milano Redattore 29 maggio - 12:19

Sono giorni molto scoppiettanti in Serie A per quanto riguarda il futuro degli allenatori delle principali squadre italiane. In casa Torino ovviamente l'attenzione è massima per quanto riguarda il divenire della posizione di Paolo Vanoli che si incontrerà con il presidente Urbano Cairo per comprendere la differenza di vedute e stabilire se proseguire insieme o meno il rapporto. Anche in tanti altri club italiani ci sono però parecchi punti interrogativi sul futuro della guida tecnica e per diversi di questi si tratta di un rapporto terminato dopo un solo anno.

Vanoli è in buona compagnia: da Palladino a Baroni, tanti allenatori salutano dopo un anno — Se da un lato è vero che ci sono tecnici come Gasperini e Inzaghi che da anni siedono sulla stessa panchina e il cui futuro appare aperto a ogni soluzione, dall'altro ci sono allenatori che sono arrivati da soli 12 mesi in prestigiose piazze di Serie A ma che sono giunti già ai saluti. Oltre a Vanoli, è il caso anche di Raffaele Palladino che è sulla via dell'addio alla Fiorentina e di Marco Baroni, pronto a non essere confermato dalla Lazio dopo che ha mancato l'Europa. Lo stesso Baroni potrebbe inoltre essere uno dei candidati principali per il Toro per raccogliere l'eredità di Vanoli.

Vieira, Conte e Zanetti: tanti punti interrogativi sulle panchine di Serie A — C'è poi un elenco di altri allenatori il cui futuro è ancora avvolto dalle nubi e non si sa quale strada prenderà. Patrick Vieira, Antonio Conte e Paolo Zanetti sono arrivati da un anno (il francese al Genoa in realtà è subentrato a Gilardino a stagione in corso) ma non sono ancora sicuri di quale scelta prendere e se non resteranno nel loro attuale club. Il tecnico del Genoa ha infatti altre richieste e potrebbe dire addio, il vincitore dell'ultimo scudetto con il Napoli è invece al centro di colloqui con la società per programmare il futuro e valutare la permanenza mentre l'ex centrocampista del Toro sta valutando il suo futuro al Verona e potrebbe tentare una nuova avventura.