Domani è Ferragosto e il Toro necessita di intervenire sul calciomercato. Gli arrivi di Israel, Ismajli, Anjorin, Ngonge, Aboukhlal e Simeone sono certamente d'aiuto a Baroni per costruire un Torino che sia il più completo possibile...ma manca ancora qualcosa. Il presidente Cairo ha annunciato ufficialmente che avrebbe investito sul mercato per trovare un terzino sinistro e un esterno offensivo, eppure i tifosi, viste le prestazioni della squadra nelle ultime amichevoli, invocano a gran voce anche investimenti in difesa e a centrocampo. Noi, come sempre, per tirare le somme, abbiamo chiesto a voi di quanti acquisti necessita il Toro dal calciomercato in vista dell'inizio della stagione 2025/2026. Ecco cosa ci avete risposto.
Quanti acquisti deve fare il Toro? Solo il 14% dà ragione a Cairo…
Di quanti acquisti ha bisogno il Torino? Il risultato del sondaggio—
Come da titolo, soltanto il 14% dei lettori di Toro News è d'accordo con Cairo, che ha espresso la necessità di due acquisti ancora: terzino sinistro ed esterno. Dall'altra parte, se c'è un 2% circa che si divide tra nessun acquisto e un acquisto, la grande maggioranza dei votanti ritiene che il Torino abbia bisogno ancora di tre o quattro acquisti. In particolare, sono in minoranza quelli che sostengono quest'ultima tesi (il 36%), mentre quasi la metà dei partecipanti al sondaggio ha votato per la necessità dei granata di fare ancora tre acquisti (il 48%). Un risultato che non sorprende, con la maggioranza dei tifosi (una maggioranza relativa ma quasi assoluta) che sostiene la necessità per i granata di far approdare altri tre profili nelle prossime due settimane.
