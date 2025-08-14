Quanti acquisti deve fare il Toro? Solo il 14% dà ragione a Cairo…

Domani è Ferragosto e il Toro necessita di intervenire sul calciomercato. Gli arrivi di Israel, Ismajli, Anjorin, Ngonge, Aboukhlal e Simeone sono certamente d'aiuto a Baroni per costruire un Torino che sia il più completo possibile...ma manca ancora qualcosa. Il presidente Cairo ha annunciato ufficialmente che avrebbe investito sul mercato per trovare un terzino sinistro e un esterno offensivo, eppure i tifosi, viste le prestazioni della squadra nelle ultime amichevoli, invocano a gran voce anche investimenti in difesa e a centrocampo. Noi, come sempre, per tirare le somme, abbiamo chiesto a voi di quanti acquisti necessita il Toro dal calciomercato in vista dell'inizio della stagione 2025/2026. Ecco cosa ci avete risposto.