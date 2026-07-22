Dalla spalla sinistra al fianco destro, una banda obliqua percorre la seconda divisa del Torino e simboleggia il legame indissolubile con il River Plate. Non è la prima volta nella storia dei due club che si creano divise per questa "Eterna Amistad". Anzi, anche la terza maglia, nera, dell'anno scorso era volta a rappresentare questo.

Seconda maglia: piace ai tifosi?

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Per la stagione 2026/27, il Torino ha creato la seconda maglia con questo intento: celebrare il River Plate e il legame storico con la squadra granata, ma farlo in un modo inedito: legando con una sfumatura all'altezza dello sponsor il legame tra il rosso degli argentini e il granata dei piemontesi. Per un legame ancora più stretto. Alla presentazione, alle 12:00 di ieri, martedì 21 luglio, si è creata una coda davanti alla casetta del Torino Fc Store, con tanti tifosi che, entusiasti, hanno scelto di comprare la maglia. Ora, però, è il momento di conoscere le impressioni dei lettori di Toro News: