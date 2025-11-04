Come non arrivare al derby. Questo e molto altro alle 21:15 su TN Radio

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore vi terranno compagnia. Il Torino rimane sotto di due reti in casa contro il Pisa ma poi riesce a recuperare e trovare un punto importante. Ottima reazione dei granata. Dopo aver concluso un primo tempo all'arrembaggio, però, ci si sarebbe aspettati un'altra grinta nel secondo tempo per provare (e verosimilmente riuscire, viste le forze in campo) a vincere la sfida: questa voglia servirà senza ombra di dubbio sabato 8 novembre all'Allianz Stadium per il derby Juventus-Torino... Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News. Vi aspettiamo!