Diteci che lo fate apposta! Questo e molto altro alle 21:15 su TN Radio

Torna TN Radio - l'appuntamento a tinte granata. Questa sera, a partire dalle 21:15, Federico Bosio, Lorenzo Bonansea e Davide Bonsignore vi terranno compagnia. Il Torino di Baroni torna dall'Olimpico con 1 punto guadagnato...ma in realtà, anche con 2 persi. Un Toro che all'ultimo si è fatto recuperare con un errore estremamente grave. Ora la sosta, da cui esce una panchina di Baroni comunque più salda di quanto si potesse pensare. Tutto questo lo analizzeremo insieme questa sera in live! Inoltre, è l'occasione perfetta per interagire. Nel corso della diretta risponderemo a tutte le vostre domande, sul mercato e non. Non potete mancare al prossimo appuntamento: martedì sera a partire dalle 21:15 sui canali YouTube, Instagram e X di Toro News. Vi aspettiamo!