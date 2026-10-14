Adams c'è. Fisicamente in campo, ma anche a livello di contributo alla fase offensiva del Torino. E quando non segna, piazza una giocata utile alla squadra, non facendo mancare il suo apporto alla causa. E' un Adams in stato di grazia il giocatore che ha iniziato questa stagione siglando 2 gol nelle prime 3 presenze in campionato. Un infortunio poi ne ha frenato il momento positivo, ma ora lo scozzese, dopo la pausa nazionali, è tornato a disposizione ed è stato buttato subito nella mischia da Ignazio Abate contro l'Udinese, ripagando la fiducia con la girata che ha colto il palo e che ha consegnato a Braganca il pallone da spingere in rete per l'1-0 di marca granata. E ora si capisce la scelta del tecnico ex Juve Stabia di schierarlo subito dall'inizio: lo scozzese si sta sempre più rivelando un fattore per il Torino, soprattutto in un periodo in cui altri due fari offensivi come Nikola Vlasic e Giovanni Simeone stanno faticando ad incidere in termini realizzativi.

Adams "usato sicuro": il suo zampino decisivo c'è sempre

Il numero 19 del Toro sta dimostrando di essere un imprescindibile nello scacchiere granata allo stato attuale delle cose. La rete al Milan da subentrato, il gol vittoria al Franchi contro la Fiorentina e lo zampino nella marcatura di Braganca sono contornati anche da prestazioni positive, in fase di possesso e anche attraverso il suo movimento, fungendo da collante tra centrocampo e attacco. Un attaccante ritrovato, dopo un estate in cui, al ritorno dalla spedizione mondiale con la sua Scozia, il suo futuro all'ombra della Mole restava un rebus, per via di un contratto in scadenza nel 2027. Nell'incognita del suo avvenire a Torino, un dato però è certo: Adams c'è e fornisce sempre il suo contributo. E il Toro ad oggi non può rinunciare a lui.