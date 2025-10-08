19 titolari diversi, 15 giocatori sopra i 200 minuti: Baroni cerca i punti fermi

Il tecnico granata ha provato da titolari ben 19 giocatori differenti, sta ancora cercando la veste migliore: ecco la classifica del minutaggio

Federico De Milano Caporedattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 06:32)

La partenza del Torino in questi primi due mesi di stagione è stata deludente e con una sola vittoria in campionato dopo sei giornate, più i passaggi dei turni in Coppa Italia contro Modena e Pisa. L'allenatore Marco Baroni sta affrontando più difficoltà del previsto in questa Serie A alla guida dei granata e ha già provato tante formazioni differenti, senza però riuscire ancora a trovare la giusta identità a questo gruppo definendo bene quale possa essere un undici solitamente titolare e che possa dare le giuste garanzie.

Baroni va a caccia delle garanzie dai suoi uomini migliori — Il cambio di idee e di modulo che si è ripetuto più volte da luglio ad oggi ha portato sicuramente ad avere poche certezze anche a livello di singoli e lo stesso Baroni sta ancora cercando oggi quelle giuste soluzioni per avere continuità di rendimento e di risultati. Un caso eclatante in tal senso è Che Adams: dopo una prima stagione in cui è stato uno dei migliori e punto di riferimento dell'attacco dopo l'infortunio di Duvan Zapata, quest'anno non è ancora mai sceso in campo da titolare in campionato. Il ritorno al 100% proprio del capitano colombiano potrebbe essere un'altra soluzione per avere un leader in più in campo visto che questo Toro deve necessariamente trovare delle garanzie dai suoi uomini migliori. A livello di minutaggio, come si nota dalla classifica al fondo, ben 15 giocatori granata hanno disputato già più di 200 minuti in stagione e in 10 sono oltre quota 400.

Ben 19 calciatori già titolari in Serie A con il Torino — Un chiaro segnale dell'assenza di sicurezza e affidabilità che a oggi sta offrendo questa rosa è spiegata dal fatto che ben 19 calciatori diversi (Israel, Lazaro, Pedersen, Coco, Maripan, Ismajli, Masina, Biraghi, Nkounkou, Tameze, Asllani, Ilkhan, Gineitis, Ilic, Casadei, Vlasic, Aboukhlal, Ngonge, Simeone) sono partiti da titolari almeno una volta in Serie A. Il numero si alza ancora se si considera anche la Coppa Italia visto che serve aggiungere pure Paleari, Dembelé, Njie e proprio Adams nel conteggio dei giocatori scesi in campo almeno una volta dal primo minuto. Da un lato questo può essere anche un aspetto positivo della squadra di Baroni perché significa che ci sono tanti giocatori su cui può fare affidamento ma dall'altro è indice di una mancanza di garanzie di un gruppo solido e di un undici ben definito, che solitamente si riscontra nelle squadre che non partecipano alle coppe europee (per natura meno predisposte a turnover e rotazioni). Di seguito la classifica per minutaggio di tutti i calciatori del Torino sommando Serie A e Coppa Italia.

CLASSIFICA MINUTAGGIO TORINO (SERIE A + COPPA ITALIA)

Coco 720'

Casadei 649'

Israel 630'

Vlasic 585'

Ngonge 558'

Simeone 480'

Lazaro 464'

Biraghi 456'

Asllani 431'

Maripan 405'

Ismajli 347'

Pedersen 320'

Adams 283'

Tameze 275'

Masina 200'

Gineitis 194'

Nkounkou 187'

Aboukhlal 185'

Ilic 147'

Ilkhan 103'

Paleari 90'

Dembelé 83'

Njie 68'

Anjorin 37'

Zapata 23'

Perciun 0

Popa 0

Sazonov 0

Savva 0

Schuurs 0