Bologna-Torino, perché sì e perché no: morale granata ma il Dall’Ara è un fortino

Settimana più impegnativa del solito per il Torino che non fa in tempo a festeggiare per la vittoria in casa contro il Genoa, perché deve subito ripartire con un'altra partita importante. Il Toro di mister Marco Baroni nella serata odierna - mercoledì 29 ottobre - sfideranno il Bologna di Vincenzo Italiano in trasferta al Dall'Ara per il nono turno di Serie A. La formazione granata arriva a questo appuntamento in un buon stato di forma ma dovrà stare attenta a diverse trappole che la trasferta nel capoluogo emiliano potrebbe riservare. Per questo match di Serie A torna l'appuntamento su queste colonne con il "perché sì e perché no": il format che propone tre spunti di riflessione utili per essere ottimisti in vista della prossima partita del Toro e altri per temere invece l'avversario odierno.