Casadei torna al gol e manda un segnale: nel 2026 vuole prendersi il Toro

Il centrocampista ex Chelsea è un giocatore di grande qualità e ha tutto per prendersi un ruolo spicco in questo Torino: gli serve continuità

Federico De Milano Caporedattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 06:22)

La prestazione del Toro a Firenze è stata deludente soprattutto nel secondo tempo ma fino all'intervallo c'era il vantaggio che stava dando speranza alla squadra. A segnare il gol dello 0-1, che fino al 45' stava decidendo il match, è stato Cesare Casadei. Il centrocampista granata è stato protagonista di una buona prova nella gara giocata sul campo della Fiorentina e il gol che è stato in grado di realizzare può essere la giusta iniezione di fiducia.

Casadei ritrova il gol dopo un mese esatto: i numeri della sua partita — L'ultima rete segnata da Casadei in Serie A era datata 7 gennaio 2026 e risale quindi alla sfida interna che il Toro ha perso contro l'Udinese. Il gol di testa che l'ex Chelsea è riuscito a trovare a Firenze può essere importante per dargli continuità anche in zona offensiva. Il numero 22 del Toro è certamente un calciatore con qualità e personalità che può fare molto bene in un centrocampo come questo ma ha bisogno di trovare una costanza di rendimento che gli faccia fare il salto di qualità definitivo. Come si apprende dai dati di SofaScore, la prova di Casadei contro la Fiorentina è stata molto positiva anche al di là del gol: spiccano infatti i 5 duelli vinti su 6 totali e i 4 salvataggi che rendono molto preziosa la prestazione del prodotto del vivaio interista.

Il 2026 può essere l'anno del salto di qualità per diventare l'uomo in più — Tra campionato e Coppa Italia, ora Casadei è a quota quattro reti in stagione. Si tratta di un bottino di tutto rispetto e che può essere migliorato ancora di più nelle ultime 14 partite di Serie A. La mezzala classe 2003 vanta ottimi tempi di inserimento in area di rigore avversaria e ha spesso delle chance per concludere sia con i piedi che di testa, sfruttando il suo fisico imponente.

Un obiettivo personale per crescere ulteriormente in questo 2026 può essere quello della continuità di rendimento. Se Casadei dovesse riuscire a fare il giusto salto di qualità sotto questo punto di vista potrebbe essere l'arma in più per il Torino e tornare a sognare anche la nazionale, nonostante una buona concorrenza in termini di centrocampisti azzurri. Il nuovo anno, però, è iniziato bene e questo a Firenze è già il suo terzo gol (dopo quelli consecutivi a inizio gennaio contro Verona e Udinese), chissà se il CT Gattuso sta prendendo nota di questi progressi.