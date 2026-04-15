Tra pupilli e alternative, il percorso in granata di Roberto D'Aversa sta portando risultati unitamene a un clima rinnovato di positività tra i giocatori. “Dal giorno in cui è arrivato D’Aversa siamo diversi. Siamo gli stessi calciatori, ma diversi in campo. D’Aversa ha messo i giocatori nella loro posizione", ha spiegato Ardian Ismajli nel postpartita di Torino-Verona. Il tecnico granata ha trovato risultati con continuità, arrivando a una media di due punti a partita. A livello di organico, la gestione D'Aversa è ben diversa da quella di Baroni. Non ci sono formazioni diverse di partita in partita, ma l'ex tecnico dell'Empoli si è affidato a un gruppo solido di base, da far ruotare nel corso dei match.

D'Aversa e i suoi pupilli: chi sono i giocatori più utilizzati?

Le rotazioni granata: chi potrebbe avere più spazio

Arrivato per Torino-Lazio, nelle dieci panchine di D'Aversa sotto la Mole si è osservata una costante: il reparto difensivo non cambia mai. Titolare in porta sempre(540 minuti per lui nelle ultime sei gare) con un terzetto difensivo definito:. Il centrale albanese è l'unico insieme a Paleari a non essere mai stato sostituito, ma anche Coco (517 minuti) ed Ebosse (532 minuti) si difendono bene. Passando agli esterni, mentresi sono alternati (il primo titolare nelle prime due gare, ad oggi 187 minuti con il tecnico, il secondo titolare nelle altre quattro, oggi con 386 minuti), a sinistra la preferenza è netta per: 482 minuti giocati. Centralmente, altri due elementi sono sempre stati titolari:, che oggi conta 457 minuti giocati sotto D'Aversa, e, che arriva addirittura a 539 minuti. In avanti il titolare è(tutte e sei da titolare, 480 minuti) mentre gli altri si alternano...In difesa D'Aversa ha regalato l'esordio a, che ora conta 6 minuti, mentreai 23 contro il Verona ne aggiunge 1 contro il Parma. Sugli esternievidenzia un minutaggio analogo al cileno, mentreha giocato soltanto 19 minuti tra Lazio e Milan. In centrocampo il protagonismo di Gineitis e Vlasic lascia spazio soltanto a un altro posto, conteso tra(103 minuti in due partite e 0 nelle altre quattro),(317 minuti spalmati tra tutte le sei partite) e(assente solo contro il Parma, mentre nelle altre cinque ha collezionato 174 minuti). Anchesi aggiungono al computo: il primo con i soli 22 minuti contro la Lazio (panchina nelle successive cinque), il secondo con 5 minuti contro la Lazio e 7 contro il Pisa, il terzo con 31 minuti spalmati tra Napoli, Parma e Pisa. In avanti sonoad alternarsi la titolarità al fianco di Simeone: lo scozzese è sceso in campo dal 1' contro Parma e Verona, il colombiano contro Lazio, Napoli e Milan, il croato contro il Pisa. Il minutaggio è simile per i primi due (224 minuti Adams e 222 Zapata) mentre scende un po' Kulenovic: 120 minuti. Alla fine di questo conteggio, tre giocatori rimangono a zero:, quest'ultimo complice un infortunio importante. Troveranno spazio da qui alla fine?