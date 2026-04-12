Chiaro l'obiettivo di D'Aversa, messaggio spedita a Cairo: che ne pensa il patron granata?
Torino-Verona 2-1: "Il +12 e il terzo successo di D'Aversa valgono la salvezza"
Non è mai troppo presto per parlare di futuro. Anzi, può diventare troppo tardi. E dopo aver accumulato grande esperienza in quest'ultimo campo, il Toro vuole fare le cose diversamente e inizia a pensare a cosa succederà in estate. Intorno al Toro, raggiunta la salvezza - ormai praticamente certa, anche se non matematica - aleggia una grande domanda: D'Aversa guiderà i granata anche nella prossima stagione? Il tecnico ha le idee chiare sull'obiettivo da raggiungere entro la fine di questa stagione: far cambiare idea alla società. Chi, però, la società la rappresenta, avrà le idee altrettanto chiare? Cairo lascia qualche dubbio ma apre più di una porta...
D'Aversa umile e consapevole ma deciso: "Nella mia volontà c'è...""Il ruolo che ricopro mi porta a lavorare tutti i giorni per l'obiettivo successivo, preparare ogni partita come la più importante e la più decisiva", ha raccontato D'Aversa alla vigilia di Torino-Verona. Interrogato su una possibile permanenza, l'ex Empoli non ha nascosto il proprio desiderio: "Quando la società mi ha scelto, pur ragionando su un discorso di tre mesi, nella mia volontà e nel mio orgoglio c'è aprire un discorso con il club". Una conferma, che D'Aversa vuole conquistare prima ancora che in campionato, nel lavoro di tutti i giorni: "A me interessa il rapporto con i ragazzi. Il mio intento era cercare nel più breve tempo possibile di riportare il Torino dove merita, di far venire fuori il valore dei ragazzi. Un allenatore riesce a raggiungere obiettivi solo attraverso i giocatori. Sono molto orgoglioso di quello che ci stanno dimostrando tutti i giorni, non dobbiamo però essere appagati. Per raggiungere gli obiettivi e stare dove le nostre qualità dovrebbero stare bisogna lavorare nel quotidiano", ha concluso il tecnico granata.
Cairo non smentisce, forse conferma: "Siamo contenti di lui""Dovrà fare qualcosa di speciale nelle ultime sei partite per convincere Cairo e Petrachi. La squadra dovrà trasmettere le sensazioni giuste, anche sul piano del gioco", ha spiegato il direttore di Toro News Gianluca Sartori nell'editoriale di oggi, domenica 12 aprile, ben evidenziando come l'ipotesi della permanenza di D'Aversa debba fare seguito a un finale di campionato più che positivo da parte dei granata. A completare ulteriormente il quadro, le parole del patron granata. Urbano Cairo, interrogato da Sky Sport sul tema clou di questo finale di stagione, non ha voluto smentire e anzi, forse, soprattutto nel tono sorridente con cui ha commentato il lavoro del proprio tecnico, ha in parte confermato le ipotesi: "Stiamo parlandone con Petrachi e ne parleremo certamente con lui. Non è ancora deciso però certamente sta facendo molto bene, quindi siamo contenti di lui". La strada è ancora molto lunga e D'Aversa dovrà anche "far parlare i risultati". O meglio, continuare a farlo.
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