Non è mai troppo presto per parlare di futuro. Anzi, può diventare troppo tardi. E dopo aver accumulato grande esperienza in quest'ultimo campo, il Toro vuole fare le cose diversamente e inizia a pensare a cosa succederà in estate. Intorno al Toro, raggiunta la salvezza - ormai praticamente certa, anche se non matematica - aleggia una grande domanda: D'Aversa guiderà i granata anche nella prossima stagione? Il tecnico ha le idee chiare sull'obiettivo da raggiungere entro la fine di questa stagione: far cambiare idea alla società. Chi, però, la società la rappresenta, avrà le idee altrettanto chiare? Cairo lascia qualche dubbio ma apre più di una porta...

D'Aversa umile e consapevole ma deciso: "Nella mia volontà c'è..."

Cairo non smentisce, forse conferma: "Siamo contenti di lui"

"Il ruolo che ricopro mi porta a lavorare tutti i giorni per l'obiettivo successivo, preparare ogni partita come la più importante e la più decisiva",. Interrogato su una possibile permanenza, l'ex Empoli non ha nascosto il proprio desiderio: "Quando la società mi ha scelto, pur ragionando su un discorso di tre mesi, nella mia volontà e nel mio orgoglio c'è aprire un discorso con il club". Una conferma, che D'Aversa vuole conquistare prima ancora che in campionato, nel lavoro di tutti i giorni: "A me interessa il rapporto con i ragazzi. Il mio intento era cercare nel più breve tempo possibile di riportare il Torino dove merita, di far venire fuori il valore dei ragazzi. Un allenatore riesce a raggiungere obiettivi solo attraverso i giocatori. Sono molto orgoglioso di quello che ci stanno dimostrando tutti i giorni, non dobbiamo però essere appagati. Per raggiungere gli obiettivi e stare dove le nostre qualità dovrebbero stare bisogna lavorare nel quotidiano", ha concluso il tecnico granata."Dovrà fare qualcosa di speciale nelle ultime sei partite per convincere Cairo e Petrachi. La squadra dovrà trasmettere le sensazioni giuste, anche sul piano del gioco",, domenica 12 aprile, ben evidenziando come l'ipotesi della permanenza di D'Aversa debba fare seguito a un finale di campionato più che positivo da parte dei granata. A completare ulteriormente il quadro, le parole del patron granata. Urbano Cairo,sul tema clou di questo finale di stagione, non ha voluto smentire e anzi, forse, soprattutto nel tono sorridente con cui ha commentato il lavoro del proprio tecnico, ha in parte confermato le ipotesi: "Stiamo parlandone con Petrachi e ne parleremo certamente con lui. Non è ancora deciso però certamente sta facendo molto bene, quindi siamo contenti di lui". La strada è ancora molto lunga e D'Aversa dovrà anche "far parlare i risultati". O meglio, continuare a farlo.