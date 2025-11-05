Il Torino è la squadra con più rigori fischiati contro in Serie A: ecco il dato

A pochi giorni dal derby della Mole contro la Juve, emerge un dato piuttosto allarmante per il Toro: è quello in merito ai rigori fischiati

Federico De Milano Caporedattore 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 06:22)

Mancano pochi giorni a quella che è sempre la partita più importante dell'anno in casa Torino, la sfida contro la Juventus che vale sempre l'orgoglio e la rivalità cittadina. Questo derby che si giocherà sabato pomeriggio all'Allianz Stadium mette di fronte due squadre che sono a caccia di punti preziosi per rialzarsi dopo un inizio di campionato non privo di fatiche. Per fare una buona partita e ottenere dei punti nello stadio bianconero, una delle prime cose che il Toro dovrà fare sarà quella di cercare di evitare di concedere dei calci di rigore ai rivali. Può sembrare un aspetto banale ma non sempre lo è stato in questi ultimi cinque anni: c'è infatti un dato che è piuttosto preoccupante.

34 rigori contro in 5 stagioni: nessuno come il Torino in Serie A — Grazie a un'analisi proposta da Transfermarkt, emerge come il Torino sia la squadra di Serie A che nelle ultime cinque stagioni si è vista fischiare contro il maggior numero di calci di rigore. Sono infatti ben 34 i tiri dal dischetto che i portieri granata hanno dovuto fronteggiare in questo lasso di tempo. L'ultimo in ordine cronologico è stato quello di Moreo in Torino-Pisa di domenica scorsa. Grazie a quel penlaty realizzata dall'attaccante nerazzurro, il Toro si è preso il "primo posto" in solitaria di questa particolare graduatoria staccando l'Udinese a quota 33. Completa poi il podio il Bologna a quota 30, mentre tutte le altre società sono sotto questa soglia. In vista del derby contro la Juventus, la speranza per Marco Baroni e per i suoi giocatori può essere da ricercarsi nelle precedenti stracittadine visto che di questi 34 calci di rigore negli ultimi cinque campionati, nessuno è arrivato contro i rivali bianconeri.

Anche Cairo rimprovera alcune scelte arbitrali — Nei giorni scorsi il numero uno del Torino, Urbano Cairo, ha commentato la partita giocata dalla sua squadra contro il Pisa che si è conclusa con il punteggio di 2-2. Il patron granata ha affermato che quello realizzato da Moreo non è stato il primo "rigorino" fischiato contro la formazione di Marco Baroni. Questo il commento del presidente: "Io vedo che a noi di rigorini ne hanno già dati tre nelle ultime partite... Perlomeno due di sicuro: questo, Parma e forse anche Lazio. Però vabbè insomma". Anche Cairo inizia quindi a sottolineare questa situazione e cerca di far sentire la sua voce per via di questo alto numero di calci di rigore fischiati contro il Toro e lamentandosi per quelli ingiusti, o comunque dubbi, che hanno fatto anche arrabbiare molti tifosi.