Il Toro deve alzare il livello, Vlasic manda un segnale: “Ognuno di noi dia di più”

Il Torino deve trovare la salvezza nelle ultime dodici partite della stagione: serve però che tutti i membri della rosa abbiano a cuore l'obiettivo

Federico De Milano Caporedattore 26 febbraio - 06:20

La lotta salvezza è più accesa che mai per il Torino e il cambio di allenatore scelto dalla società nei giorni scorsi fa capire come ci sia il timore di poter retrocedere in Serie B. L'avvicendamento tra Roberto D'Aversa e Marco Baroni è avvenuto in seguito alla pessima figura del Toro sul campo del Genoa, con la sconfitta per 3-0 che ha fatto sprofondare ulteriormente la squadra in questa stagione molto negativa. In seguito alla sfida di Marassi è però intervenuto ai microfoni della stampa solamente Nikola Vlasic. Il numero 10 croato ha mandato un messaggio molto chiaro su quello che deve essere l'obiettivo dei suoi compagni da qui a fine stagione.

Vlasic fa il capitano e manda un messaggio: "Dobbiamo allenarci di più e mangiare meglio..." — In seguito alla sconfitta contro il Genoa, sono arrivate delle parole molto precise e ben ponderate da parte di Vlasic. Il trequartista granata è convinto del poter raggiungere il traguardo salvezza ma per farlo ha fatto un annuncio rivolto ai suoi compagni. L'ex West Ham ha infatti commentato: "Ogni giocatore deve fare di più, nel senso che devono andare a dormire il prima possibile, mangiare meglio, venire un po' prima all'allenamento, rimanere un po' di più per fare tiri, situazioni difensive. Ognuno deve alzare un po' di più il livello e così anche lo spirito di squadra". Non si sa se il riferimento di Vlasic sia verso certi elementi in particolare dello spogliatoio, oppure se il suo fosse un discorso generale per cercare di richiamare i compagni da capitano, ruolo che ha spesso ricoperto in questa stagione. I consigli del numero 10 del Toro non sono però sembrati delle semplici frasi di circostanza ma un chiaro monito a tutti i membri della formazione granata.

Prestiti e contratti in scadenza: rischio poca identità in granata — Una delle lamentele che i tifosi del Torino spesso fanno a questa gestione societaria è la mancanza di appartenenza nei componenti della rosa. Capita spesso che le rose del Toro negli ultimi anni siano spesso composte da molti calciatori in prestito o con permanenze all'ombra della Mole poco durature. Inevitabilmente, questo rischia di incidere anche sugli stimoli e sull'attaccamento verso un obiettivo - come quello della salvezza in Serie A - per il quale serve il massimo dell'unione e della compattezza all'interno di uno spogliatoio. Le dichiarazioni di Vlasic, in tal senso, sollevano qualche dubbio e possono però far ben sperare se riusciranno ad avere un riscontro sul campo. Il fantasista classe 1997 è sempre stato molto legato alla maglia granata e il suo richiamo ai compagni per tentare di alzare il livello è un esempio concreto di quanto senta necessario ottenere questa salvezza, sia per lui che per tutto il popolo granata, con la speranza che venga seguito da tutto il resto della rosa.