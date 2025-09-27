Nella serata in cui viene conquistato il pass per gli ottavi di Coppa Italia con la vittoria di misura sul Pisa, i tifosi del Torino hanno potuto rivedere in campo anche uno dei giovani più interessanti fra quelli usciti in epoca recente dalle giovanili granata. Il tecnico Marco Baroni ha infatti deciso di mandare in campo dal primo minuto un talento su cui tutta la società ha puntato molto, ovvero Alieu Njie. Per il classe 2005 svedese questa gara col Pisa può essere un nuovo inizio visto che era da poco meno di otto mesi non metteva piede in campo.
Il Toro ritrova Njie dopo quasi 8 mesi: può essere un’arma in più per Baroni
Njie riassaggia il campo dopo i molti infortuni: tanta voglia di dimostrare—
Per alcuni tifosi del Toro può essere rimasta come immagine della partita di Njie quel suo tiro a metà primo tempo che è finito lontanissimo dalla porta di Scuffet. Il talento svedese ha infatti calciato - decisamente con troppa fretta e zero precisione - per concludere da grande distanza un'azione che forse poteva essere più promettente e questo testimonia certamente il suo desiderio di mettersi in mostra nella serata del ritorno in campo. L'ultima partita del numero 92 granata risale infatti allo scorso 1 febbraio, sono passato poco meno di otto mesi e questo è certamente un periodo di tempo davvero elevato per un 20enne che deve stare lontano dai campi. Gli infortuni in questo anno solare 2025 sono stati un ostacolo molto grande nel percorso di crescita di Njie: prima la frattura del malleolo che lo ha tenuto fermo da febbraio fino all'estate e poi un infortunio muscolare ai lombari che ne ha frenato la preparazione nel mese di agosto. Ora però lo svedese è tornato e gli è rimasta la qualità giusta per far parte di questo gruppo: col Pisa ha messo tanta foga e voglia di emergere, riuscendoci però solo in parte.
Baroni ha adesso un'alternativa in più a Vlasic in attacco—
Nelle prossime partite di campionato l'esterno offensivo uscito dalla "cantera" granata avrà certamente modo di rifarsi e di tornare anche a calcare i campi di Serie A dopo questo match di Coppa Italia. Lanciandolo in campo subito dal 1', il tecnico Baroni ha dimostrato di avere fiducia nei mezzi e nella potenziale crescita del suo numero 92. Njie infatti adesso si candida apertamente per essere una buona alternativa a Vlasic sull'esterno sinistro d'attacco, in questo tridente offensivo ormai punto fermo dello schieramento tattico dell'allenatore del Toro, soprattutto considerando anche che Aboukhlal sembra trovarsi meglio sulla fascia destra (come si è visto dal suo posizionamento contro il Pisa quando è subentrato). Il mese di ottobre che inizierà tra pochi giorni ricorderà certamente al talento classe 2005 il suo primo gol in Serie A, arrivato nella sfida contro il Como del 25 ottobre 2024 e ad un anno di distanza ha tutte le intenzioni di riprendersi quella gioia per dare una mano al Torino a risalire dopo un lungo stop forzato che sembrava non voler finire.
