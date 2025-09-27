Il Toro ritrova Njie dopo quasi 8 mesi: può essere un’arma in più per Baroni

Njie riassaggia il campo dopo i molti infortuni: tanta voglia di dimostrare

Per alcuni tifosi del Toro può essere rimasta come immagine della partita di Njie quel suo tiro a metà primo tempo che è finito lontanissimo dalla porta di Scuffet. Il talento svedese ha infatti calciato - decisamente con troppa fretta e zero precisione - per concludere da grande distanza un'azione che forse poteva essere più promettente e questo testimonia certamente il suo desiderio di mettersi in mostra nella serata del ritorno in campo. L'ultima partita del numero 92 granata risale infatti allo scorso 1 febbraio, sono passato poco meno di otto mesi e questo è certamente un periodo di tempo davvero elevato per un 20enne che deve stare lontano dai campi. Gli infortuni in questo anno solare 2025 sono stati un ostacolo molto grande nel percorso di crescita di Njie: prima la frattura del malleolo che lo ha tenuto fermo da febbraio fino all'estate e poi un infortunio muscolare ai lombari che ne ha frenato la preparazione nel mese di agosto. Ora però lo svedese è tornato e gli è rimasta la qualità giusta per far parte di questo gruppo: col Pisa ha messo tanta foga e voglia di emergere, riuscendoci però solo in parte.