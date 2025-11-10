Ismajli, la miglior prova arriva nel derby: il Torino ha trovato un nuovo muro?

Nel derby prestazione da gigante per Ismajli: ecco la prova dell'albanese tra sicurezza, contrasti e respinte

Enrico Penzo Redattore 10 novembre - 16:36

Nel pareggio a reti bianche tra Juventus e Torino, una delle note più liete per Baroni porta il nome di Ardian Ismajli. L’albanese, schierato dal primo minuto come braccetto di destra, ha offerto una prova di grande solidità e maturità, confermandosi in crescita dopo lo stop a causa dell'infortunio alla coscia. Concentrato e sempre dentro la partita, ha trasmesso sicurezza a tutto il reparto, risultando uno dei protagonisti della serata allo Stadium. Non è un caso che, nelle gare ad alto tasso emotivo proprio come il derby della Mole, la presenza di un difensore calmo e affidabile come Ismajli diventi determinante per mantenere equilibrio e ordine nella retroguardia granata.

I numeri del difensore del Toro nel derby contro la Juve — I numeri raccontano meglio di qualsiasi aggettivo la sua partita: 48 palloni toccati, il 72% di precisione nei passaggi, 6 contrasti vinti (4 su 4 a terra e 1 su 2 aerei), 2 intercetti e ben 7 respinte difensive. Dati che fotografano una prestazione di carattere, fatta di attenzione e letture puntuali, sempre efficaci. È rimasto in campo fino all’88’, quando Colucci lo ha richiamato per Tameze, dopo aver dato tutto in una gara di grande intensità. In un contesto ad alto impatto emotivo come il derby, l’albanese ha saputo imporsi senza sbavature, dimostrando di saper reggere la tensione e farsi sentire nei momenti chiave.

Ismajli, il derby la miglior gara con la maglia granata — Quella contro la Juventus è stata, senza dubbio, la miglior prova di Ismajli da quando veste la maglia del Toro. Un segnale forte, arrivato nella partita più sentita, che conferma come il difensore ex Empoli stia entrando sempre più nei meccanismi del Torino di Baroni. Una prestazione che vale come investitura: il derby ha certificato che ora anche Ismajli è un punto fermo affidabile nella retroguardia granata.