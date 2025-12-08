Israel confermato titolare: col Milan la chance per mettersi Paleari alle spalle

Il portiere uruguaiano è tornato in campo a Lecce ed è confermato per la gara di stasera contro il Milan: non può sbagliare per riprendersi il posto

8 dicembre

L'alternanza in porta tra Franco Israel e Alberto Paleari è una delle tematiche che hanno caratterizzato le scelte tattiche di Marco Baroni in questi primi mesi sulla panchina del Torino. Fino alla sfida contro il Como, il portiere italiano è stato uno dei più apprezzati dai tifosi per le ottime prestazioni ma domenica scorsa a Lecce è tornato tra i pali l'uruguaiano che era stato titolare anche nelle prime sette giornate di questo campionato. Ora l'ex Sporting cerca continuità e vuole tornare a dimostrare di potersi meritare il posto in questo Toro, anche se non sarà semplice.

Infortunio alle spalle: Israel va a caccia di una prova positiva contro il Milan — Il prossimo test per Israel non sarà facile perché nella serata di oggi - lunedì 8 dicembre - il Torino ospita una delle formazioni più forti della Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri. Il numero 81 granata avrà infatti un lavoro arduo da svolgere per disinnescare le conclusioni di attaccanti di valore come Pulisic, Leao e non solo. Il ritorno in campo nella trasferta di Lecce ha permesso però all'uruguaiano di riassaggiare il prato di gioco dopo più di un mese di assenza. Tutto era cominciato a metà ottobre quando aveva dovuto rinunciare anche alla chiamata dalla sua nazionale per via di un colpo alla costola che ha richiesto un periodo non indifferente di riposo. Nelle cinque partite di Serie A saltate da Israel, si è messo bene in mostra anche Paleari ma adesso il tecnico Marco Baroni ha scelto per il ritorno in campo dell'ex Sporting. Per lui adesso ci sarà quindi l'esame Milan che sarà uno dei più complessi della stagione: vuole farsi trovare pronto e riprendersi un posto di prestigio nelle gerarchie del ruolo con una prova positiva.

I numeri in stagione del portiere uruguaiano del Torino — Come si evince dai dati di SofaScore, nelle sue nove partite giocate da titolare tra campionato e Coppa Italia, Israel è riuscito a tenere la porta inviolata in quattro occasioni. Per l'uruguaiano si contano anche una percentuale del 62,5% di parate compiute e una media di 2,78 parate a partita ma anche un numero di media gol subiti superiore di 4,20 rispetto agli xG che ha affrontato in queste partite. Il portiere classe 2000 questa sera contro il Milan è chiamato a dare un bel segnale per dimostrare a tutti di poter essere il titolare di questo Torino. Avere alle spalle un "numero 12" affidabile come Paleari è sicuramente un aspetto non semplice da gestire perché Baroni sa di poter scegliere ogni settimana l'estremo difensore più in forma e che gli dà più garanzie. Ecco quindi il motivo per cui l'esame contro il Milan sarà fondamentale per Israel perché vuole riuscire a vincere questo continuo ballottaggio, convincendo del tutto anche mister Baroni e dimostrando anche di essere l'uomo giusto su cui puntare per il futuro dopo il suo arrivo in estate nella veste di sostituto di Milinkovic Savic.