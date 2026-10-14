1 gol e 1 assist in 14 presenze e poca continuità trovata. Questo è il bilancio dei primi 6 mesi di Sandro Kulenovic al Toro, che ha collezionato in totale 384 minuti e solo 4 partenze dall'inizio. Il giocatore croato è arrivato in prestito dalla Dinamo Zagabria. L'obbligo di riscatto era legato al raggiungimento della salvezza da parte del Torino, così nell'aprile 2026 il classe '99 è diventato ufficialmente un calciatore granata. Ma il suo primo periodo all'ombra della Mole è stato tutt'altro che esaltante. Con l'arrivo di Ignazio Abate sulla panchina del Toro, il nativo di Zagabria ha preso parte al ritiro estivo del tecnico granata, iniziando la sua prima stagione intera con il Torino. Il numero 17 del Toro rimane però indietro nelle gerarchie rispetto a Giovanni Simeone, leader dell'attacco granata e di Ché Adams, rimasto alla base dopo un'estate in cui si vociferava di una sua possibile partenza, dato il contratto in scadenza nel 2027. Ma come sta andando la nuova annata di Kulenovic?

Il Re Mida Kulenovic: 2 reti da subentrante nelle ultime 2 gare. Fortunato, ma anche più incisivo

L'attaccante nato a Zagabria lo ha rifatto. A seguito della rete del pareggio, siglata a Bologna, sfruttando un'imprecisione di Skorupski, il croato si è ripetuto contro l'Udinese approfittando un'uscita sconsiderata di Okoye, che gli ha spalancato la porta e ha firmato la rete del sorpasso finale. 1 punto al Dall'Ara e 3 all'Olimpico Grande Torino contro i friulani sono dunque il bottino fornito dal classe '99 alla classifica di marca granata. Un Kulenovic certamente baciato dalla dea bendata, ma che ha avuto il merito di farsi trovare pronto. Segnale che denota una maggior incisività del numero 17 del Torino anche nell'impattare sulle partite, dato che, in entrambe le occasioni, è entrato a gara in corso.

E poi si sa segnare gol costituisce benzina e nuova linfa per tutti gli attaccanti e il croato potrebbe beneficiare di un'iniezione di fiducia e di un possibile nuovo slancio nella sua avventura all'ombra della Mole. Il tecnico del Toro dovrà cercare quindi di battere il chiodo finché è caldo e sfruttare il momento positivo della punta granata, potendo così contare su una freccia in più per il proprio arco. E pensare che l'inizio di stagione 2026/27 pareva essere sulla falsa riga dei mesi precedenti per Kulenovic, con due soli ingressi, corrispondenti a 22 minuti totali, nei primi 4 match di campionato. Ora per il nativo di Zagabria sembra poter arrivare la svolta, che potrebbe consacrarlo come nuovo acquisto "fatto in casa" a sorpresa della squadra di Abate.