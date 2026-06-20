Basta un lampo in avvio al Marocco per avere la meglio sulla Scozia. La rete di Saibari al 2', un destro potente finito all'incrocio dei pali, indirizza subito la partita e si rivela decisiva per il successo dei Leoni dell'Atlante. Gli africani mantengono il controllo del gioco per tutti i novanta minuti, concedendo pochissimo a una Scozia apparsa spesso in difficoltà e raramente pericolosa.

Con questa vittoria il Marocco raggiunge a quota tre punti sia la Scozia sia il Brasile, riaprendo completamente i giochi nel girone. Le sorti della "Tartan Army" si decideranno dunque nell'ultima giornata, quando affronterà la Seleçao guidata da Ancelotti. Non sono ammessi passi falsi, un pareggio potrebbe anche essere sufficiente per accedere alla fase successiva come una delle migliori terze, mentre una vittoria significherebbe matematicamente il passaggio alla fase ad eliminazione.

Non paga la scelta del ct Clarke di schierare la squadra con il 3-4-2-1. La Scozia finisce infatti per abbassarsi troppo, faticando a costruire gioco e a rendersi pericolosa in avanti. Unico riferimento offensivo è Ché Adams, ben controllato per tutta la gara dalla coppia centrale marocchina. L'attaccante granata resta in campo per circa settanta minuti prima della sostituzione, toccando pochi palloni e spendendo molte energie nel lavoro sporco. Servito raramente dai compagni, Adams riesce soltanto a procurare l'ammonizione di Diop al 23', troppo poco però per incidere sull'incontro. La Scozia chiude senza mai impegnare seriamente il portiere avversario e ora si giocherà tutto nell'ultima sfida contro il Brasile, chiamata a una prova ben diversa per continuare a inseguire il sogno qualificazione.