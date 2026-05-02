Ancora quattro partite e si scoprirà se Roberto D'Aversa sarà ancora l'allenatore del Torino per la prossima stagione oppure se la società deciderà di puntare su un altro profilo. L'ex tecnico di Empoli e Parma è infatti oggetto di riflessioni da parte della dirigenza granata, come confermato dallo stesso presidente, Urbano Cairo, che ha pubblicamente confermato di aver apprezzato il lavoro svolto fin qui dall'allenatore. Il contratto scade il prossimo 30 giugno e questo non offre quindi nessuna garanzia a D'Aversa che spera di restare al Toro e sottolinea lui stesso anche quanto la squadra lo stia seguendo nel modo corretto.

D'Aversa ha la fiducia del gruppo: "I giocatori dimostrano di seguirmi"

Tre partite più un derby che possono valere la conferma del tecnico del Torino

, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha risposto come sempre a molte domande ma una in particolare ha toccato un tema importante che lo lega allo spogliatoio del Toro. L'allenatore nato a Stoccarda ha infatti risposto in maniera affermativa ed esaustiva a una domanda su quanto i giocatori lo stiano seguendo. "Da quando sono arrivato, i giocatori mi stanno dimostrando di credere in quello che proponiamo. A volte in campo si riesce a fare tutto bene, a volte no perché ci sono anche gli avversari. Però i giocatori stanno dimostrando di seguirmi, tutti i giorni in allenamento e anche in partita", ha spiegato l'allenatore del Torino. I calciatori sono quindi al suo fianco e seguono con fiducia quelle che sono le proposte di D'Aversa e del suo staff, sinonimo del fatto che c'è stima reciproca da entrambe le parti.Potrebbe esserci proprio questa fiducia che si è creata tra le partita, alla base della risalita in classifica delche ha ottenuto con quattro turni d'anticipo una salvezza che due mesi fa sembrava molto più in salita. Sarà quindi anche importante continuare ad avere queste risposte positive del gruppo in questo ultimo mese di Serie A. L'eventuale conferma di D'Aversa sulla panchina granata passerà anche dai segnali che i calciatori manderanno in questo finale di stagione. Restano da giocare ancora tre partite (Udinese, Sassuolo e Cagliari) più un quarto incontro che non è affatto banale o col medesimo peso degli altri, si tratta del derby con la Juventus che quest'anno arriva al 38° e ultimo turno. Non saranno solo i risultati a pesare nell'economia della scelta che Cairo, Petrachi e tutto il resto della dirigenza del Torino dovranno fare in merito alla prossima guida tecnica. Per D'Aversa però riuscire a chiudere in crescita come si è visto nella scorsa gara contro l'Inter - e con uno spogliatoio sano e che lo accetta e apprezza - sarà senza dubbio un primo passo molto utile per ottenere la conferma.