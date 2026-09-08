1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

LE RAGIONI DEI PRESTITI CON DIRITTO DI RISCATTO

In un campionato di Serie A in cui aumenta sempre di più il divario economico con le società di Premier League e il resto dei grandi club europei, è diventato raro vedere grandi investimenti in sede di calciomercato. Nel corso dell'ultima estate si sono però riscontrate alcune eccezioni come la maxi-spesa del Milan per Goncalo Ramos. Le società italiane mediamente riflettono a lungo prima di investire grosse somme di denaro su un calciatore senza avere garanzie di rendimento e per questo banale motivo va sempre più di moda la formula del prestito con diritto di riscatto. In questo modo i club possono assicurarsi di poter testare con mano un nuovo calciatore e valutarne il suo impatto in squadra sotto ogni punto di vista, rimandando anche di un anno l'eventuale esborso. Il Torino è una delle squadre che nelle ultime sessioni di mercato ha puntato spesso su questo modus operandi ma non è affatto l'unica società di Serie A che agisce in questo modo.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4