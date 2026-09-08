Tuttosport oggi dedica un articolo alla questione Emirhan Ilkhan. Il turco ha iniziato la stagione in salita, per via dell'infortunio accusato durante la preparazione estiva e dell'aumento della concorrenza con l'approdo di nuovi arrivi a centrocampo dal mercato, come Mandragora e Braganca. Il quotidiano sportivo torinese scrive: "Chi esce decisamente penalizzato dal mercato è quindi il turco Ilkhan, mai schierato titolare in questa stagione cui Abate ha concesso solo 23 minuti più recupero col Sassuolo". Con la scadenza del contratto prevista per il 30 giugno 2027, il Torino riflette sul futuro del classe 2004, avendo davanti a sé tre opzioni: "Le possibilità sono tre: la cessione sui pochi mercati ancora aperti, un rinnovo contrattuale per non perderlo a parametro zero la prossima estate oppure uno stallo sostanziale sino al mercato di gennaio, se non fino a luglio '27". Il Toro vaglia i pochi mercati ancora aperti, come riporta il giornale: "La possibilità più ghiotta è rappresentata dalla Grecia, che chiuderà il 15 settembre, seguita poi dalla Russia, dove la scadenza è anticipata al 10 settembre. Qualche ora in più invece per la Serbia, che chiuderà i battenti addirittura il 18 settembre".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.