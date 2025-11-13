Si rivede Anjorin nel Toro: Baroni studia la mossa per renderlo l’arma in più

Il centrocampista inglese torna a farsi vedere in granata entrando nel finale del derby, ora Baroni vuole rilanciarlo così

Federico De Milano Caporedattore 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 06:22)

Una delle novità più liete in casa Torino nel derby di sabato scorso contro la Juventus è stato il rientro in campo di Tino Anjorin. Il centrocampista inglese era assente dallo scorso 21 settembre nella rovinosa sconfitta con l'Atalanta e ora è tornato a farsi vedere con la divisa granata addosso. Per i tifosi resta viva la speranza di poterlo vedere brillare in maglia Toro perché il suo acquisto estivo aveva portato con sé una buona dose di aspettative visto il suo passato da talento delle giovanili del Chelsea e una stagione all'Empoli in cui aveva fatto vedere buone cose.

Gli infortuni un freno per Anjorin ma ora vuole ingranare con il Toro — Anjorin rimane ancora oggi uno degli "oggetti misteriosi" della rosa del Torino, il suo arrivo in estate era accompagnato da uno storico di infortuni che lasciava alcune incertezze. Questa sua fragilità fisica non ha tardato a palesarsi e il tecnico granata Marco Baroni ha dovuto spesso fare i conti con degli stop per l'inglese. Adesso Anjorin è pienamente recuperato e dopo due panchine contro Bologna e Pisa, è tornato in campo per uno spezzone all'Allianz Stadium contro la Juventus. Proprio al termine del derby, l'ex Chelsea ed Empoli è stato uno dei pochi ad andare sotto il settore ospiti a regalare la sua maglietta e i suoi pantaloncini ai tifosi. I sostenitori presenti hanno apprezzato il gesto e lo hanno applaudito: ci sono quindi tutti gli ingredienti affinché Anjorin possa prendersi l'affetto e il sostegno del popolo granata.

Baroni studia come inserirlo nel Torino: sarà un'alternativa a Casadei e Vlasic — La speranza è che siano proprio quegli undici minuti giocati nel derby a dargli la fiducia per ripartire e prendersi un posto importante nel Toro. Le qualità e i mezzi tecnici sono certamente presenti nel bagaglio del classe 2001 che ora può essere sfruttato da Baroni. L'allenatore granata è infatti al lavoro al Filadelfia con lui e gli altri giocatori non partiti per le nazionali: l'obiettivo del tecnico ex Lazio e Verona è quello di inserire Anjorin nelle rotazioni della mediana visto che lui può giocare senza problemi sia da mezzala destra che sinistra. In questo momento il numero 14 granata può essere infatti una pedina preziosa per alternarsi sia con Casadei che con Vlasic.