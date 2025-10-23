Tameze si riprende un posto nel Torino: a Baroni ora il ballottaggio con Ismajli

Tra i volti più positivi del Toro c'è quello di Adrien Tameze: il giocatore francese ora insidia il rientrante Ismajli in difesa

Federico De Milano Caporedattore 23 ottobre - 12:35

La composizione della rosa del Torino non offre, a livello numerico, moltissime soluzioni per il reparto difensivo al tecnico Marco Baroni. Sono infatti appena quattro i giocatori di ruolo per la zona centrale della retroguardia che l'organico granata mette a disposizione (esclusi Schuurs e Sazonov per ragioni differenti). Oltre a Coco, Maripan, Masina e Ismajli però nelle ultime partite l'allenatore del Toro ha schierato anche un ritrovato Adrien Tameze. Il francese ex Verona si sta riprendendo un posto importante nella squadra e ha offerto una buona affidabilità quando schierato sia in mediana che in difesa.

Baroni ora può anche scegliere: Tameze e Ismajli in ballottaggio per un posto — La duttilità di Tameze si è sempre rivelata molto utile per tutti gli ultimi tre allenatori passati all'ombra della Mole. A portarlo a Torino era stato Ivan Juric che lo aveva apprezzato molto ai tempi di Verona, poi ne ha beneficiato anche Paolo Vanoli la passata stagione e adesso infine anche Baroni sta imparando a sfruttare le doti difensive del francese. Nel corso dell'estate Tameze sembrava poter essere sulla lista dei partenti ma alla fine è rimasto e ora insidia Ardian Ismajli per una maglia da titolare. Il difensore ex Empoli è infatti pronto a tornare in campo dopo che ha smaltito l'infortunio muscolare alla coscia e per questo sarà Baroni a dover fare le dovute scelte per il ruolo di braccetto destro.

Contratto in scadenza e voglia di brillare: col Genoa test importante — Attualmente la data di scadenza del contratto di Tameze è fissata per giugno 2026 e questo è un ulteriore tema da tenere in considerazione quando si riflette sul futuro del reparto difensivo del Toro. Contro il Napoli il numero 61 ha fatto una grande prestazione vincendo 3 duelli su 4 e completando 26 passaggi (secondo migliore della squadra in questo fondamentale alle spalle di Asllani) ma anche rubando due palloni agli avversari. Se Baroni gli offrirà una nuova chance contro il Genoa nella gara di domenica all'ora di pranzo, Tameze potrà provare a confermarsi perché ha tanta voglia di brillare davanti al suo pubblico. Resta quindi da capire quale sarà l'idea dell'allenatore ora che ha anche recuperato un altro difensore di ruolo come Ismajli che dal momento del suo arrivo dall'Empoli non è ancora riuscito a trovare continuità in campo per le condizioni fisiche che non lo hanno aiutato.